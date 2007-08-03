Сын Каддафи признался, что история с болгарскими медиками была выдуманной

Сенсационное заявление сделал сын ливийского лидера Муамара Каддафи Сейф аль-Ислам. В интервью агентству "Рейтер" он заявил, что вся история с болгарскими медиками была придумана ливийцами.

"Мы решили, что раз в деле присутствуют болгарские медики и палестинский врач, то это может говорить об участии в заражении детей Израиля, "Моссада" и западных спецслужб и о наличии заговора против Джамахирии". По его словам, весь случай с болгарскими медиками был разработан ливийскими властями, которые вынудили медработников признать свое участие в заговоре. Сын ливийского лидера также подчеркнул, что когда было принято решение завершить весь процесс, все было решено за несколько дней. Тем более что весь процесс слишком затянулся и ливийским властям было необходимо 8 лет искать из него выход.

По убеждению Сейф-аль-Ислама, освобождение болгарских медиков убрало последние препятствия для нормализации отношений между Ливией и Евросоюзом. Однако, по словам сына Муамара Каддафи, не совсем ясна реакция официального Триполи на помилование медработников в Болгарии. "Этот шаг президента Болгарии был более чем очевиден, в том числе и для официальных органов Ливии", - заявил также он и отметил, что для него острая реакция стала сюрпризом.

С момента возвращения на родину болгарских медиков, которых Ливия признала виновными в умышленном заражении детей ВИЧ-инфекцией, прошла неделя. Однако новые подробности их освобождения продолжают появляться практически ежедневно.

На этот раз ряд любопытных заявлений сделал директор Национальной службы безопасности Болгарии Кирчо Киров. По его словам, для освобождения врача и пяти медсестер, которые восемь лет провели в ливийской тюрьме, понадобилась помощь спецслужб из почти 20 стран мира.

"Агенты израильского "Моссада", например, помогли установить контакт с людьми, которые владели нужной информацией и могли способствовать созданию благоприятной психологической обстановки для разрешения данной проблемы", - пояснил Киров. Он также высоко оценил роль разведы вательных служб Палестины, Египта, Алжира, Марокко и Италии. Все они предоставляли болгарской стороне информацию и оказывали посильное влияние на представителей ливийского руководства с тем, чтобы добиться возвращения медиков на родину.

По мнению Кирова, значительную роль в благополучной развязке нашумевшего дела сыграл и визит бывшего премьер-министра Великобритании Тони Блэра в Ливию, состоявшийся в конце мая этого года. Этой поездке предшествовали усилия бывшего директора департамента глобальных операций британской разведки МИ-6 Марка Алана, который помог наладить контакт между секретными службами Болгарии и Ливии.

Киров сообщил, что несколько раз лично встречался с прежним главой ливийской тайной полиции Муссой Куссой, а затем - с Абдаллахом Санусси, сменившим последнего на этом посту. Однако прямых двусторонних контактов оказалось недостаточно. Медиков спасали, как говорится, "всем миром".

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