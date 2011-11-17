В финансировании здравоохранения - значительные изменения

В системе финансирования здравоохранения Украины произойдут значительные изменения.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил министр здравоохранения Украины Александр АНИЩЕНКО сегодня на брифинге.

По его словам, планируется финансирование по программно-целевому методу.

«В процессе реформирования (а мы нарабатываем сейчас необходимые нормативные акты) будут отрабатываться новые модели финансирования медицины. Со следующего года финансирование пилотных регионов будет программное», - сказал А.АНИЩЕНКО.

Министр сообщил, что первая программа – это первичный уровень оказания медицинской помощи. «Он будет финансироваться из городского и районного бюджетов. Вторая программа – вторичная медицинская помощь будет финансироваться с областного бюджета. Третья программа – это третичная уровень или высокоспециализированная профессиональная медицинская помощь, а также - экстренная медицинская помощь. Они также будут финансироваться с областного бюджета», - отметил А.АНИЩЕНКО.

По его мнению, внедрение такой системы позволит широко применять в стране принцип единого медицинского пространства.

«Не будет играть роли ни для медработников, ни для пациента административная граница. Независимо от того, где живет человек, он имеет право на медицинскую помощь на всех уровнях и экстренную помощь», - сказал А.АНИЩЕНКО.