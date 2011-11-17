Создана мониторинговая группа для анализа цен на лекарства

Министерство здравоохранения Украины создало мониторинговую группу для анализа цен на лекарственные препараты.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил министр здравоохранения Александр АНИЩЕНКО сегодня на брифинге.

По словам министра, данная структура будет отслеживать цены на лекарства на фармацевтическом рынке Украины, в соседних странах и в странах - производителях данных препаратов.

«Чтобы мы знали, какая цена там, и могли спросить: а почему в Украине вы продаете лекарство дороже?.. Каждый, кто регистрирует у нас препарат, должен показать формулу расчета цены, он должен показать цену, которая есть при ввозе, чтобы не было длинных посреднических схем… Иногда не понимаешь формулы расчета цены, особенно на импортные препараты, откуда берется такая высокая конечная стоимость», - отметил министр.

По словам А.АНИЩЕНКО, на фармацевтическом рынке Украины – «66,7% отечественных лекарственных препаратов, но в денежном выражении они составляют 27%», в то же время, по количеству упаковок «импортных лекарств – 33%, а в деньгах – 70%».

Он также сообщил, что 14 ноября было принято постановление Кабинета министров о том, что все иностранные фирмы, которые регистрируют свои препараты в Украине, должны предоставить "соответствующие документы о надлежащих условиях производства".