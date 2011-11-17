Количество больных с неизлечимым туберкулезом стремительно растет

В Украине увеличивается количество больных с неизлечимыми формами туберкулеза.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявила глава Комитета Верховной Рады по вопросам здравоохранения Татьяна БАХТЕЕВА в ходе Всеукраинской научно-практической конференции по вопросам противодействия и контроля над туберкулезом в Украине, которая проходит в Киеве.

По ее словам, у нас излечиваются лишь около 60% больных туберкулезом, а существенное влияние на развитие эпидемии туберкулеза оказывает Ко-инфекция туберкулез/ВИЧ, «уровень которой за последние 10 лет возрос более чем в 30 раз».

«Пока в Украине не стабилизируется ситуация с ВИЧ-инфекцией, врачи не смогут полностью взять под контроль эпидемию туберкулеза. С учетом уровня общей заболеваемости ВИЧ, темпы распространения туберкулеза среди ВИЧ-инфицированных в дальнейшем могут спровоцировать новый виток эпидемии», - убеждена Т.БАХТЕЕВА, подчеркнув, что такая ситуация – «наследие прошлых лет, когда у нас не было регулярной поставки противотуберкулезных препаратов».

По ее словам, отличительной особенностью эпидемии туберкулеза в Украине является то, что она соединила в себе три составляющих эпидемию обычного туберкулеза, поддающегося лечению традиционными методами, эпидемию мультирезистентного туберкулеза и эпидемию Ко-инфекции туберкулез/ВИЧ.

Ссылаясь на данные ВОЗ (2010 г.), Т.БАХТЕЕВА сообщила, что в Украине мультирезистентную форму имеет 16% новых случаев туберкулеза и 44% случаев повторного лечения туберкулеза. «Поэтому общее количество новых пациентов с такой формой туберкулеза достигает в среднем около 9 тыс. в год. Это свидетельство наличия в стране стремительно распространяющейся эпидемии почти неизлечимого туберкулеза с медикаментозной стойкостью», - сказала Т.БАХТЕЕВА.



