Бахтеева объяснила, почему ВР не поддержала запрет рекламы лекарств в СМИ

Как сообщили УНИАН в пресс-службе народного депутата, председателя профильного комитета по вопросам здравоохранения Татьяны Бахтеевой, Верховная Рада Украины намерена запретить рекламу лекарственных препаратов в средствах массовой информации. Но пока этот процес затянулся: на вчерашнем заседании парламента представленный Петром Симоненком законопроект, регулирующий этот вопрос, не был принят, в частности, не поддержали его и представители Партии регионов. Но не по той причине, что они против идеи запрета подобной рекламы, а поскольку такой законопроект № 7007, автором которого является член парламентской фракции Партии регионов, председатель профильного комитета по вопросам здравоохранения Татьяна Бахтеева в соавторстве с коллегами по Комитету, уже был принят в первом чтении 12 ноября 2010 года, а подан на рассмотрение еще 21 июля 2010 г. И на сегодняшний день он готов к рассмотрению во втором чтении и члены Партии регионов готовы голосовать за него в первую очередь.

"Весьма некорректно утверждать, что Партия регионов не голосовала вчера за принятие законопроекта народного депутата Петра Симоненка о запрете рекламы лекарственных препаратов на телевидении и в других средствах массовой информации. Мы всецело поддерживаем идею этого законопроекта, поскольку от рекламы лекарств страдает неограниченное количество людей, которые покупают препарат не по рецепту врача, а руководствуясь лишь рекламой. Таким образом это приводит к неэффективному самолечению. Фракция Партии регионов стоит на том, что необходимо обеспечить ограничение распространенности самолечения среди населения Украины, масштабы которой в буквальном смысле этого слова стали угрожать не только здоровью наших сограждан, но и их экономическому благополучию. Ведь, благодаря рекламе, люди вынуждены переплачивать, покупая препараты. Ежегодно общая сумма, выделяемая компаниями на рекламу лекарств, составляет 60 миллионов долларов. Естественно, часть этой суммы входит потом в стоимость препаратов, что делает ее гораздо выше реальной. В цивилизованных странах Европы, а также в Канаде реклама лекарств в СМИ давно запрещена, чего ожидаем в скором мы и в Украине", - утверждает Татьяна Бахтеева.

Следует отметить, что законопроект коммунистов повторяет нормы проекта Татьяны Бахтеевой, но при этом весьма далек от идеала. В отличие от представленных Симоненком идей, законопроект № 7007 запрещает не только рекламу лекарственных средств во всех без исключения СМИ, наружной рекламе, бигбордах, стимулирования продаж, но и запрещает рекламу биологически активных добавок (БАДов), которые без консультации врача также могут принести вред здоровью населения.

