Укрветфитослужба надеется на повторную инспекцию России

Государственная ветеринарная и фитосанитарная служба Украины надеется на повторную инспекцию Россельхознадзором украинских мясомолочных предприятий.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня журналистам первый заместитель Госветфитослужбы Владимир ГОРЖЕЕВ.

По словам В.ГОРЖЕЕВА, вопрос проведения следующей инспекции специалистами Россельхознадзора сейчас находится в стадии решения. Он отметил, что служба сообщила об устранении выявленных Россельхознадзором недостатков и «подала списки предприятий, которые готовы снова или поставлять свою продукцию, или Россельхознадзор должен приехать проинспектировать и сказать».

«Большинство предприятий, где были выявлены недостатки, они (недостатки – УНИАН) устранены,… и мы готовы снова вести с Российской Федерацией переговоры», - сообщил В.ГОРЖЕЕВ.

Напомним, в июле т.г. представители национальных ветеринарных органов государств –членов Таможенного союза приняли решение временно запретить ввоз продуктов животного происхождения большинства украинских сельхозпредприятий. По результатам переговоров было решено сохранить право поставок продукции животного происхождения в Российскую Федерацию всего с трех предприятий - ООО «Техмолпром» (производство молочной продукции), ЗАО «Хмельницкая маслосырбаза» (производство молочной продукции) и ООО «Птицефабрика Снятинская Нова» (выращивание гусей, убой птицы, производство готовой продукции), а также включить в Реестр предприятий третьих стран предприятие ООО «ВМП» (убой свиней).