Сегодня - Всемирный день борьбы с бешенством.

Как сообщил сегодня на пресс-конференции в УНИАН первый заместитель Держветфитослужбы Владимир ГОРЖЕЕВ, случаи заболевания бешенства регистрируют на всех континентах мира.

«Более 55 тысяч человек в мире умирают ежегодно в результате бешенства. В основном на территории Африки и Азии. Но эта проблема актуальна и для Украины. Бешенство, как зоонозная болезнь, внесена в список распространенных зоонозных болезней (общих для человека и животных), »- отметил В. ГОРЖЕЕВ, подчеркнув, что такие болезни отличаются длительным латентным течением - время, когда вирус попал в организм человека и до проявления клинических признаков.

«Бешенство в свое время был очень распространено на территории Европы, его очаги наблюдались и во Франции и в Германии. Позже эта болезнь переместилась к границам России, Украины, Беларуси. На территории Украины бешенство поддерживают около 28 видов диких животных, »- сказал В. ГОРЖЕЕВ.

По его словам, основным источником бешенства в Украине является красная лисица. «Также болеют и поддерживают эту эпизоотическую цепь бобры, волки, куницы, мыши и другие, »- отметил В. ГОРЖЕЕВ.

СПРАВКА УНИАН. Всемирный день борьбы против бешенства (World Rabies Day) учрежден по инициативе Всемирного альянса по борьбе с бешенством и ежегодно отмечается 28 сентября. Эта дата призвана привлечь внимание к проблеме распространения этой болезни, а также к ее последствиям.

Среди инфекционных болезней бешенство (другое название — гидрофобия) занимает особое место в силу абсолютной летальности (если в первые же часы не оказать зараженному человеку необходимую помощь, он неминуемо погибнет). По данным альянса по борьбе против бешенства, ежегодно в мире 55 тысяч человек умирает от бешенства — или, в среднем, один человек каждые 10 минут.

В России ситуация по бешенству тоже неблагоприятна: отмечается тенденция к росту числа регионов, подверженных эпидемиям этой болезни среди животных. Самыми неблагополучными территориями считаются Южный и Центральный федеральные округа. Всего же в мире бешенство встречается более чем в 150 странах.

Между тем, сегодня в распоряжении медиков имеются безопасные и эффективные вакцины, которые способны остановить развитие заболевания у человека, укушенного зараженным животным. Иммунизация, сделанная в течение нескольких часов после контакта со зверем, может предотвратить летальный исход. Согласно статистике, ежегодно такие вакцины получают более 15 миллионов людей. Однако из-за высокой стоимости лекарство недоступно жителям многих развивающихся стран.

В рамках Всемирного дня специалисты информируют людей о последствиях бешенства у человека и животных; рассказывают, насколько легко его предупреждать и как искоренить это заболевание среди людей, ведя борьбу с его возбудителем среди животных.

Бешенство, или водобоязнь – острое вирусное заболевание, протекающее с тяжелым поражением нервной системы и всегда заканчивающееся смертельным исходом. Источником заражения являются инфицированные животные (лисы, волки, еноты, собаки, кошки, летучие мыши, грызуны и др.) Заражение происходит при укусе или ослюнении животным поврежденной кожи и слизистой оболочки. Заразиться можно при контакте с загрязненной вирусом шкурой животного. Вирус в слюне больного появляется за 1-7 дней до первых клинических проявлений заболевания. Поэтому заразиться бешенством можно и при укусе, нанесен-ным внешне здоровым животным.

Заболевание можно предупредить путем проведения курса лечебно–профилактических прививок лицам, пострадавшим от укусов (ослюнения) животными. При укусах срочно рекомендуется промыть рану теплой кипя-ченной водой с мылом, затем обработать ее 70% спиртом или спиртовой настойкой йода и обратиться в лечебно-профилактическое учреждение (травмпункт, травматологическое отделение, хирургический кабинет), где проведут курс лечебно–профилактических прививок.

С профилактической целью иммунизируют лиц, имеющих высокий риск заражения бешенством: работники лабораторий, работающие с уличным вирусом бешенства, ветеринарные работники, егеря, охотники, лесники, лица, выполняющие работы по отлову и содержанию животных.

В целях профилактики бешенства необходимо соблюдать меры личной профилактики: соблюдение правил содержания домашних собак и кошек (регистрация, применение намордников, содержание на привязях, выгуливание на специально отведенных участках); обязательная ежегодная профилактическая иммунизация домашних животных; немедленное обращение за медицинской помощью в случае укуса, оцарапывания, ослюнения, в том числе клинически здоровыми животными.