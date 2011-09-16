В Украине стартовал проект по усовершенствованию коммуникации в системе здравоохранения.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства здравоохранения, в Минздраве состоялась первая встреча участников координационного комитета проекта «Кризисная коммуникация – спасение жизней», инициаторами которого выступили, кроме министерства, также организация «Движение за здоровье» и GIZ Немецкое Общество международного сотрудничества.

Результатом реализации этого проекта станет отработка четкого механизма коммуникации между управленцами системы здравоохранения и населением для обеспечения стабильности и предотвращения паники в обществе в случаях вспышек инфекционных заболеваний.

Проект «Кризисная коммуникация – спасение жизней» продлится до сентября 2012 года.

Как отметила заместитель министра здравоохранения Галина КАЛИШЕНКО, в настоящее время крайне важным является формирование четкой и взвешенной государственной политики в сфере всесторонней и действенной коммуникации. “Поэтому этот проект является чрезвычайно своевременным для министерства. Ведь сегодня министерство заинтересовано в совершенствовании существующей наработанной годами системы коммуникации и готово прислушиваться к рекомендациям не только отечественных, но и зарубежных коллег, которые имеют больше опыта и наработок, в частности, касающихся коммуникации во время эпидемий инфекционных заболеваний», - сказала она.

В свою очередь, директор Департамента лечебно-профилактической помощи Минздрава Николай ХОБЗЕЙ отметил, что стихийный характер комментариев и мнений компетентных пресс-секретарей и учреждений еще до недавнего времени вызывали среди населения панику и подогревали недоверие.

Поэтому, по его словам, для эффективной борьбы с распространением инфекций и преодоления паники во время эпидемии сегодня нужно иметь готовый механизм коммуникационной стратегии, четкую нормативную базу, которая регламентировала бы деятельность каждого звена в стране и была обязательной к исполнению должностными лицами разного уровня.

«На случай возникновения эпидемии должны быть подготовлены пресс-секретари, готовые предоставлять для СМИ и населения однозначную и конкретную информацию об источниках инфекции и механизме передачи возбудителя, возможных группах риска, объемах распространения болезни, основаниях для обращения к врачу, основных методах и правилах профилактики, модели поведения в условиях распространения определенной конкретной инфекции», - сказал Н.ХОБЗЕЙ.

Проект «Кризисная коммуникация – спасение жизней» будет реализован в шести областных центрах: Киеве, Харькове, Днепропетровске, Донецке, Одессе и Львове.

В рамках проекта предусмотрено проведение тренингов для журналистов и должностных лиц, представителей областных управлений здравоохранения на тему кризисной коммуникации. Также запланировано проведение круглых столов в избранных городах, размещение публикаций в медицинской прессе, намечено изготовление и трансляция телевизионных и радиопрограмм на тему кризисной коммуникации.