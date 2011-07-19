На первых тендерных торгах по закупке лекарств было сэкономлено 14 млн. грн.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня шла речь на пресс-конференции в Министерстве здравоохранения Украины.

Отмечалось, что Минздрав начал проводить тендерные закупки, которые позволяют значительно сэкономить бюджетные средства – по многим позициям снижено в 1,5 раза.

По словам первого заместителя министра здравоохранения, председателя Комитета по конкурсным торгам Минздрава Украины Раисы МОИСЕЕНКО, сэкономлено на 16% больше средств, чем ожидалось.

«Мы делаем торги прозрачно. Главная цель министерства одна - мы должны удешевить лекарственные средства, которые закупаются централизовано, потому что это большие объемы лекарственных средств. Мы должны закупать качественные лекарственные средства и обеспечить как можно большее количество пациентов медикаментами, которые закупаются централизовано Минздравом», - отметила Р.МОИСЕЕНКО.

Она подчеркнула, что Минздрав вошел «в полный ритмичный режим планирования и проведения процедур тендерных закупок». «Мы привлекаем к проведению процедуры закупок, составлению перечня, оценке лекарственных средств значительное количество практических врачей. Это чрезвычайно важно. Мы также отстранили от влияния - абсолютно четкого - руководителей крупных институтских учреждений… Так произошло при закупке лекарств от туберкулеза, так мы работаем по всем направлениям – онкология, СПИД и другим», - сказала заместитель министра.

На пресс-конференции отмечалось, что тендерные закупки будут проводиться в первую очередь по тем программам, где остаток лекарств – критический, поскольку в некоторых регионах есть значительные остатки лекарственных средств, в частности, по программам лечения ВИЧ/СПИДа – 70%, репродуктивного здоровья – более 58%.

В то же время она заявила, что стопроцентного обеспечения лекарствами пациентов, которые нуждаются в лечении по государственным программам, не ожидается.

«К большому сожалению, ни в предыдущие годы, ни в этом году Минздрав не сможет гарантировать полного обеспечения лекарственными средствами. Хотя в этом году охватывание медикаментами втрое больше, чем в предыдущие годы. В частности, впервые (за годы независимости страны) потребность больных туберкулезом первого ряда будет удовлетворена на 100%», - отметила Р.МОИСЕЕНКО.

В свою очередь заместитель министра охраны здоровья Украины, заместитель председателя Комитета по конкурсным торгам Минздрава Галина КАЛИШЕНКО обратила внимание на то, что при проведении тендерных закупок Минздрав столкнулся с фактом сговора.

«По некоторым позициям есть сговор основных поставщиков лекарственных средств: они либо вообще не являются на торги, либо предоставляют явно завышенную цену. Порядок ценообразования очень болезненный вопрос… Поэтому в сентябре месяце Минздрав презентует наше новое виденье процедур закупки», - сказала Г.КАЛИШЕНКО.



