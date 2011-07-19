В Украине продолжают закрывать детские оздоровительные заведения

Главными государственными санитарными врачами ряда регионов Украины приостановлена эксплуатация 6 заведений оздоровления и отдыха детей.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения Украины.

В сообщении отмечается, что приостановлена эксплуатация лечебно-оздоровительного комплекса "Верховина" (Ивано-Франковская область); оздоровительных заведений для детей: "Лесная Сказка", "Переяславский" (Киевская область); "Добрый Самарянин", "Юный романтик" (Одесская область); "Веселка" (Черниговская область).

Государственной санитарно-эпидемиологической службой Минздрава на протяжении 18 июля было проверено 254 детских заведения оздоровления и отдыха. В 61 из них выявлены нарушения санитарного законодательства (24% от общего количества проверенных заведений).

За выявленные нарушения санитарного законодательства к административной ответственности привлечено 69 должностных лиц заведений оздоровления и отдыха. От работы отстранено 32 работника, которые не прошли профилактический медицинский осмотр.

В Кировоградской области главным государственным санитарным врачом Петровской районной санитарно-эпидемиологической станции запрещена эксплуатация детского оздоровительного лагеря "Церковь Божья" (Апостолово).

Специалистами Госсанэпидслужбы проверено 116 предприятий по производству и снабжению продуктов питания, из которых у 29 выявлены нарушения санитарного законодательства, в связи с чем 31 должностное лицо привлечено к административной ответственности. От работы отстранено 25 работников, которые не прошли профилактический медицинский осмотр.