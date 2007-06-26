Алкоголизм будут лечить генной терапией

С помощью генной терапии чилийским ученым удалось на 50% снизить потребление алкоголя у крыс с врожденной склонностью к алкоголизму. Суть новой методики заключается во внесении в организм «антисмыслового» гена, снижающего активность альдегиддегидрогеназы - энзима, отвечающего за метаболизм этанола.

Пониженная выработка ферментов, участвующих в разложении алкоголя, характерна для многих народов Юго-Восточной Азии. Из-за этой особенности азиаты значительно хуже, чем европейцы, переносят алкоголь, однако при этом они менее подвержены риску развития алкоголизма.

В настоящее время при лечении хронического алкоголизма используется препарат дисульфирам, который способен блокировать действие альдегиддегидрогиназы. В то же время, поскольку дисульфарм необходимо принимать регулярно, его эффективность слишком сильно зависит от инициативы самого больного, который далеко не всегда готов следовать рекомендациям врачей.

Разработка сотрудников Университета Чили призвана заменить продолжительный курс медикаментозного лечения однократной процедурой с долгосрочным эффектом. В качестве вектора (переносчика) генетического материала исследователи использовали безвредный аденовирус, несущий антисмысловый ген, РНК которого способна связываться с РНК альдегиддегидрогеназы, блокируя синтез этого соединения.

По данным исследователей, однократное введение вируса снижало активность энзима в печени крыс на 80%.

Непосредственной функцией альдегиддегидрогеназы является преобразование метаболита этилового спирта – ацетальдегида – в уксусную кислоту. Поскольку ацетальдегид токсичен, замедление этого процесса приводит к тяжелому отравлению, сопровождающемуся тошнотой, головокружением, рвотой и т.д. За счет этого эффекта искусственное снижение выработки энзима быстро приводит к формированию стойкого отвращения к алкогольным напиткам.

По матетиалам Lenta.ru