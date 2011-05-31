Фонд Ахметова подарил детской кардиохирургии уникальный аппарат

Фонд Рината Ахметова «Развитие Украины» подарил детской кардиохирургии ИНВХ им.В.К. Гусака уникальный аппарат искусственного кровообращения (АИК).

Аппарат для отделения был приобретен Фондом в рамках проекта «Пусть сердце бьется», целью которого является полное разделение детской и взрослой кардиослужбы в ИНВХ им. В.К. Гусака. Покупка этого аппарата – это шаг к созданию детской кардиологической службы, которая полностью обеспечит потребности Восточной Украины.

«Без аппарата искусственного кровообращения невозможно провести операцию на открытом сердце. От его работы зависит жизнь пациента, поэтому к качеству и надежности АИКа предъявляются самые высокие требования. Аппарат именно такого высокого уровня подарен нашему отделению Фондом «Развитие Украины», на котором уже выполнены первые операции по коррекции сложных пороков сердца», - рассказывает Игорь Мокрик, заведующий отделением детской кардиохирургии ИНВХ им. Гусака.

Во время операций на открытом сердце аппарат выполняет функцию самого сердца. Важная особенность АИК – это то, что он укомплектован функцией ЭКМО (экстракорпоральная мембранная оксигенация) – что позволяет проводить операции на сердце тяжело больным детям. ЭКМО может выполнять функции отдельного желудочка. Аппарат также используют и в реанимации при разных формах кардиомиопатий, при состояниях после операции на сердце когда сердце восстанавливается и ещё неэффективно качает кровь, также при тяжёлых патологиях лёгких, когда лёгкие недостаточно насыщают кровь кислородом.

В 2010 году отделением было проведено 100 операций на открытом сердце. Благодаря аппарату АИК, Центр планирует проводить на менее 500 операций на открытом сердце в год.

На сегодня это только второй такой аппарат в Украине.