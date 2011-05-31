Фонд Ахметова подарил детской кардиохирургии уникальный аппарат
Обеспечит потребности Востока страны
Фонд Рината Ахметова «Развитие Украины» подарил детской кардиохирургии ИНВХ им.В.К. Гусака уникальный аппарат искусственного кровообращения (АИК).
Аппарат для отделения был приобретен Фондом в рамках проекта «Пусть сердце бьется», целью которого является полное разделение детской и взрослой кардиослужбы в ИНВХ им. В.К. Гусака. Покупка этого аппарата – это шаг к созданию детской кардиологической службы, которая полностью обеспечит потребности Восточной Украины.
«Без аппарата искусственного кровообращения невозможно провести операцию на открытом сердце. От его работы зависит жизнь пациента, поэтому к качеству и надежности АИКа предъявляются самые высокие требования. Аппарат именно такого высокого уровня подарен нашему отделению Фондом «Развитие Украины», на котором уже выполнены первые операции по коррекции сложных пороков сердца», - рассказывает Игорь Мокрик, заведующий отделением детской кардиохирургии ИНВХ им. Гусака.
Во время операций на открытом сердце аппарат выполняет функцию самого сердца. Важная особенность АИК – это то, что он укомплектован функцией ЭКМО (экстракорпоральная мембранная оксигенация) – что позволяет проводить операции на сердце тяжело больным детям. ЭКМО может выполнять функции отдельного желудочка. Аппарат также используют и в реанимации при разных формах кардиомиопатий, при состояниях после операции на сердце когда сердце восстанавливается и ещё неэффективно качает кровь, также при тяжёлых патологиях лёгких, когда лёгкие недостаточно насыщают кровь кислородом.
В 2010 году отделением было проведено 100 операций на открытом сердце. Благодаря аппарату АИК, Центр планирует проводить на менее 500 операций на открытом сердце в год.
На сегодня это только второй такой аппарат в Украине.