При реформировании отрасли нецелесообразно использовать революционные методы
Заявил министр здравоохранения
При реформировании отрасли здравоохранения нецелесообразно использовать революционные методы.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом министр здравоохранения Украины Илья ЕМЕЦ заявил сегодня на совещании в Кабинете министров Украины, посвященном реформированию отрасли здравоохранения.
«Мы поняли, что никакая самая лучшая модель, которую мы сейчас или перенесем (в Украину – УНИАН), или сами адаптируем, не будет идеальной. Нам нужно сделать те механизмы, по которым по результатам мы сможем уже внедрять реформу. Тем более, что действительно мы считаем, что революционный подход к медицинским реформам не является лучшим, а нужно делать эволюционный подход», - сказал И.ЕМЕЦ.
Он подчеркнул необходимость сохранить самые лучшие достижения отечественной медицинской отрасли.
В то же время министр отметил, что медицинские работники обязаны принимать участие в реформировании отрасли.
Кроме того, по мнению И.ЕМЦА, одним из приоритетов реформ должно быть первичное медицинское звено. «Если во всем мире 70% медицины начинается и заканчивается на первичном звене, то в Украине наоборот 30% - на первичном звене, а 70% - это специализированная помощь. Это нужно менять», - подчеркнул министр.
И.ЕМЕЦ также отметил, что еще одним направлением реформирования должна стать экстренная медицинская помощь.