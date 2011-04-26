Кабмин внесет в парламент два законопроекта по реформированию здравоохранения

Кабинет министров внесет в парламент два законопроекта, касающиеся реформирования системы здравоохранения.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ сообщил сегодня на совещании, посвященном вопросам здравоохранения.

«Система здравоохранения у нас в стране нуждается в реформировании. На сегодня она не удовлетворяет, безусловно, ни наших людей, ни руководство страны», - сказал Н.АЗАРОВ.

В частности, по его данным, в 2010 году 97% украинских семей обратились за медицинской помощью, из них 15% не смогли получить качественную помощь или приобрести лекарства.

«Несмотря на то, что эта цифра на 6% лучше, чем была в 2009 году, а в 2009 году она была примерно 21%, необходимо задуматься о том, что речь идет о почти 2,5 млн. семей», - подчеркнул Н.АЗАРОВ.

Он назвал основной причиной недоступности отдельных видов медицинской помощи высокие цены на лекарства, медицинские товары и услуги. Кроме того, нерешенной остается проблема доступности врачей.

По данным Н.АЗАРОВА, практически каждая десятая семья в Украине не получила необходимую помощь из-за отсутствия в медучреждении специалиста необходимого профиля. Особенно актуальна эта проблема в сельской местности, где этот показатель составляет 17%.

В то же время премьер отметил, что одной из существенных проблем сферы медицины является ее коррумпированность. По его словам, правительство намерено внести на рассмотрение Верховной Рады два законопроекта, касающихся реформирования здравоохранения. Эти реформы должны обеспечить доступность и качество медицинского обслуживания.