Ответ на Чернобыльскую трагедию - пример международного сотрудничества

Президент Европарламент Ежи БУЗЕК считает, что ответ на аварию на Чернобыльской АЭС стал примером эффективного международного сотрудничества в последние десятилетия.

Как сообщает пресс-служба Европарламента, об этом он заявил сегодня – в 25-ю годовщину аварии на ЧАЭС.

«Местные власти и национальные правительства пострадавших стран, ООН, ЕС, Красный Крест и гражданское общество – все помогают минимизировать негативные эффекты для здоровья населения, повышая осведомленность и осуществляя мониторинг», - заявил Президент Европарламента.

Е.БУЗЕК назвал аварию «невообразимой человеческой трагедией» и, вместе с тем, уроком важности предупреждения, прозрачности и надлежащего контроля.

«Мы обязаны помнить тех, кто отдал свои жизни и здоровье в результате аварии, тех, кто боролся с огнем и радиацией в эту смертоносную ночь, и всех тех, кто вынужден был оставить свои дома в результате катастрофы», - заявил он.