Ветмилиция изъяла 175 тонн животноводческой продукции

Мобильные группы ветеринарной милиции на протяжении трех недель марта изъяли из оборота свыше 175 тонн животноводческой продукции, происхождение и качество которой не подтверждалось никакими документами, в том числе около 50 тонн свинины и свиных субпродуктов на общую сумму около 3 млн. грн., и приостановила работу 38 предприятий.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Государственной ветеринарной и фитосанитарной службы Украины.

Сообщается, что по решению компетентных органов на сегодня изъятая продукция в объеме 25,8 тонн признана особо опасной и под контролем работников ветеринарной милиции утилизирована на специализированных предприятиях. «Особую обеспокоенность вызывает тот факт, что большая часть такой продукции хранится на больших складах-холодильниках, откуда очень легко попадает в торговую сеть», - отмечают в службе.

Кроме непосредственных проверок мест хранения животноводческой продукции, мобильные группы обеспечили сбор, обобщение и практическую реализацию оперативной информации о незаконной деятельности в сфере переработки животноводческой продукции, в результате чего ликвидирована незаконная деятельность 7 цехов по переработке мяса и изготовлению мясопродукции.

В целом в ходе выполнения задания по выявлению и прекращению правонарушений и преступлений, связанных с незаконным оборотом продукции животного происхождения, работниками ветеринарной милиции во время данной отработки осуществлено 2448 проверок субъектов хозяйствования, деятельность которых связана с оборотом продукции животного происхождения.

Кроме того, с целью обеспечения контроля за перемещением продукции животного происхождения по автодорогам Украины работниками подразделений ветеринарной милиции совместно с работниками ГАИ проверено 1377 автотранспортных средств во время транспортировки животноводческой продукции.

Задокументировано 813 правонарушений, в доход государства взыскано штрафных санкций на сумму 97 тыс. 441 грн. Вынесено и проконтролировано выполнение 377 предписаний об устранении выявленных недостатков. Приостановлена работа 38 предприятий.