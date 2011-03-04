Более 4 тыс многодетным женщинам присвоили звание "Мать-героиня"

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ присвоил почетные звания «Мать-героиня» более чем 4 тысячам многодетных женщин из всех регионов страны.

Как сообщает пресс-служба главы государства, В.ЯНУКОВИЧ подписал соответствующие указы накануне Международного женского дня – 8 Марта.

В целом с начала 2011 года это почетное звание получили уже более 7 тысяч матерей, которые родили и воспитали до восьмилетнего возраста пять и больше детей, в том числе детей, усыновленных в установленном законодательством порядке.

Удостоенные этой государственной награды смогут получить предусмотренное действующим законодательством единовременное вознаграждение в размере более 9 тысяч грн.

Всего до конца 2011 года планируется отметить около 30 тысяч многодетных матерей.