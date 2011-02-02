На повышение пенсионного возраста для женщин хотят ввести мораторий

Народные депутаты Украины Андрей ПАВЛОВСКИЙ (БЮТ), Александр СОЧКА (БЮТ) и Владимир ВЯЗИВСКИЙ (НУ-НС) предлагают ввести в Украине мораторий на повышение пенсионного возраста для женщин до 1 января 2030 года.

Соответствующий законопроект (№8042 от 1 февраля 2011 г.) размещен на официальном сайте парламента.

Кроме того, проектом документа также предусмотрено установить до 1 января 2030 года мораторий на повышение минимального стажа работы и минимального страхового стажа для граждан, необходимого для назначения всех видов пенсий, определенных Законами «О пенсионном обеспечении» и «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании».

Законопроект устанавливает еще один мораторий до 2030 года – на сокращение величины оценки одного года страхового стажа (в процентах), которая используется с 1 октября 2008 года при начислении пенсии.