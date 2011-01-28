В Украине пресекли распространение учения опасных сект

Сотрудники таможни задержали печатную продукцию, аудиокниги и аудиолекции общей стоимостью свыше 302 тыс. грн. при попытке их незаконного перемещения через границу.

Груз состоял из 78 коробок с печатной продукцией религиозно-философского учения по Саентологии и Дианетике Л. Рона Хаббарда, сообщили УНИАН в пресс-службе Государственной таможенной службы Украины.

Печатная продукция была обнаружена в пункте пропуска «Новые Ярыловичи» в грузовике, за рулем которого был гражданина Республики Беларусь. Согласно предоставленным к таможенному оформлению документам, транспортное средство перемещало груз «мебель и изделия из пластика». Мебельная продукция поступала в наше государство из Литовской Республики.

Однако во время осмотра груза таможенники с помощью системы теленаблюдения «Сова» обнаружили за коробками с мебелью коробки белого цвета с рисунком «Развернутой книги». В этих коробках находились комплекты компакт-дисков вместе с печатными изданиями автора Л. Рона Хаббарда в ассортименте.

Водитель объяснил, что перемещал данный груз по предварительной договоренности с неизвестными ему лицами за вознаграждение. Любая товаросопроводительная документация на этот груз у него отсутствует, таможенное оформление данных товаров таможенными органами Литовской Республики не осуществлялось.

Составлен протокол о возбуждении таможенного дела по признакам ст. 352 Таможенного кодекса Украины. Груз изъят.