Дело о закупке машин “скорой помощи”: врачи лжесвидетельствуют?

Прокуратура и СБУ вынуждают председателей сельсоветов и главных врачей больниц, которые в январе-феврале 2010 года получили машины «Опель-Комбо» для обслуживания сельского населения, подписать документ о том, что эти автомобили являются контрабандой.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе БЮТ.

В частности, по данным Кировоградской областной организации партии «Батьківщина», в Новоукраинскую районную прокуратуру и в СБУ вызывали председателей сельских советов и главных врачей больниц. Людей вынуждали подписать «документ», в котором, кроме сведений о факте получения транспорта, говорилось и о том, что машины «Опель-Комбо» являются контрабандой.

«После давления, угроз и шантажа, главные врачи вынуждены были подписать предложенную бумагу, хоть на самом деле благодарны правительству Юлии ТИМОШЕНКО за полученные машины», - отмечается в сообщении.

Как сообщал УНИАН, Генеральная прокуратура возбудила уголовное дело по факту закупки 1 тысячи автомобилей в кредит под государственные гарантии, предоставленные Кабинетом министров Ю.ТИМОШЕНКО.

Дело возбуждено против директора государственного предприятия „Укрмедпостач” Николая ПЕТРЕНКО.

Генеральный прокурор В.ПШОНКА сообщил, что, по данным проведенных экспертиз, автомобили были приобретены по цене, завышенной на 50 млн. грн.

При этом они не подходят для использования как автомобили “скорой помощи”, заявил В.ПШОНКА.