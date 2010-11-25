Перекрыли международный канал поставки наркотиков в Украину

Сотрудники управлений СБУ в Киеве и в Крыму совместно с работниками Киевской региональной таможни в результате спецоперации перекрыли канал поставки из-за границы и распространения на территории Украины особо опасных наркотических веществ.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-секторе УСБУ в Киеве.

В частности, отмечается в сообщении, речь идет об аналоге меткатинона, который действует на психику человека и способен вызывать галлюцинации. Контрабандные поставки этого синтетического наркотика члены организованной преступной группировки наладили через международные почтовые экспресс-отправления, сам канал функционировал с начала этого года.

Установлено, что партию синтетических наркотиков доставляли из Китая.

При попытке получить одно из таких экспресс-отправлений весом почти 1 кг СБУ задержала организатора контрабандного канала - 28-летнего жителя Евпатории, который сбывал наркотики через сеть подконтрольных дилеров на территории Киева и Крыма. Кроме того, часть наркотических средств он переправлял контрабандным путем (через международные почтовые отправления) в Италию.

19 ноября следственный отдел столичного Управления СБУ возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст. 305 (контрабанда наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов или прекурсоров) Уголовного кодекса Украины.

Решением Печерского районного суда от 23 ноября с.г. задержанный взят под стражу сроком на два месяца. Пока проводятся мероприятия по документированию противоправной деятельности всех членов организованной преступной группы и привлечения их к уголовной ответственности. Следствие продолжается.