Церковь не должна решать свои вопросы за счет больных СПИДом

Общественность против того, чтоб церковь решала свои хозяйственные вопросы за счет больных ВИЧ/СПИДом.

Об этом УНИАН сообщил заместитель главы Координационного совета "Всеукраинская сеть людей, которые живут с ВИЧ/СПИДом (ЛЖВ)" Дмитрий ШЕРЕМБЕЙ во время Национальной научно-практической конференции по вопросам ВИЧ/СПИДа «За каждую жизнь вместе».

По его словам, правительство приняло постановление, согласно которому ведущая в стране и всей Восточной Европе клиника, занимающаяся проблемами ВИЧ/СПИДа в Украине, выселяется со своих помещений, находящихся рядом с монастырем киевской Лавры. «В эту клинику привозят самых тяжелых больных со всей Украины и близлежащих стран и благодаря профессиональным врачам и современному техническому оснащению их вытягивали с того света», - отметил Д.ШЕРЕМБЕЙ.

В частности, уже создана рабочая группа, которая ищет помещение, куда перевести клинику. При этом, Д.ШЕРЕМБЕЙ подчеркнул, что до сих пор не понятны источники финансирования на такое переселение.

По его словам, это решение правительства возмутило всю общественность. «Страна, которая находится в эпидемии ВИЧ, наоборот должна вкладывать в развитие подобных клиник, а не выкидывать их. Когда эпидемия, в стране нет таблеток, и правительство заявляет, что у них нет денег на покупку таблеток для этой категории больных, в том числе детей, и люди в результате умирают. А потом правительство говорит, что построит новую больницу – мы считаем это ложью», - отметил представитель общественной организации.

По его словам, единственной причиной выселить больницу с территории возле Лавры, является стремление правительства «рассчитаться с московским патриархатом» за поддержку на выборах. «Все помещения отдают московскому патриархату, и им плевать - больница там или родильный дом, музей – отдают все и не задумываются о судьбе людей, которые проходят лечение», - отметил Д.ШЕРЕМБЕЙ.

«Гражданское общество настаивает, что клиника должна остаться на своем месте, мы настаиваем, чтобы настоятель монастыря извинился перед ВИЧ-позитивным сообществом Украины за то, что он их оскорблял в эфире общенациональных каналов телевидения. Нам не приятно и оскорбительно, что церковь такими методами решает свои хозяйственные вопросы», - отметил он.