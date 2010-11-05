В итальянской Савоне «скорую» можно вызвать на украинском

В итальянском городе Савона в регионе Лигурия активирован единый общенациональный телефонный номер "скорой помощи" 118 на десяти языках помимо итальянского.

Как сообщает корреспондент радио «Свобода», пилотный проект был запущен в 2009 году, когда была активирована языковая поддержка на английском, французском, немецком, испанском и португальском, а теперь к ним были добавлены албанский, арабский, китайский, румынский и украинский.

Украинская диаспора в Италии является третьей по величине среди стран, не входящих в Европейский Союз, после Албании и Марокко, и насчитывает 175 тысяч человек.

Теперь любой иностранец, позвонивший на коммутатор, получит квалифицированную помощь на родном языке.

Реализация проекта стала возможной благодаря договору, заключенному региональным отделом здравоохранения и частной миланской компанией Colloquia Multimedia, управляющей многоязычным колл-центром.

Компания предоставляет круглосуточное обслуживание переводчиками, на которых телефонные операторы "скорой помощи" переключают входящие звонки от иностранцев. Сотрудники колл-центра обеспечивают синхронный перевод вопросов звонящего и ответов врачей, поддерживая прямой диалог между лицами, нуждающимися в срочной медицинской помощи, и медицинским персоналом.