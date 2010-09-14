На трассе Киев–Харьков маршрутка столкнулась с грузовиком: 6 погибших

В результате дорожно-транспортного происшествия, которое произошло сегодня в 1.20 на 406-м километре автодороги Киев–Харьков вблизи села Дмитровка Коломакского района Харьковской области, погибли шесть человек.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе Главного управления МЧС в Харьковской области, причиной ДТП стало лобовое столкновение пассажирского микроавтобуса Mercedes sprinter, который перевозил 12 пассажиров, с грузовым автомобилем DAF.

Также во время аварии пострадало семь человек, которые с травмами различной степени тяжести госпитализированы в городскую больницу.

По факту происшествия правоохранительными органами проводится расследование.

Всего за сутки на территории страны зарегистрированы 104 ДТП, в которых погибли 8 и травмированы 132 человека.