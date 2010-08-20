Украина подала в Глобальный фонд заявку на 305 млн. дол. для преодоления эпидемии ВИЧ/СПИДа

Сегодня Украина подала в Глобальный фонд по вопросам борьбы с ВИЧ/СПИД, туберкулезом и малярией заявку на 305 млн. дол. для преодоления эпидемии ВИЧ/СПИД.

Об этом сообщил в интервью УНИАН исполнительный директор Международного альянса по ВИЧ/СПИД в Украине Андрей КЛЕПИКОВ.

"Это очень амбициозная заявка, эту сумму мы запрашиваем на 5 лет, на период с 2012 до 2017 года. Финансирование это крайне важно, потому что как раз закончатся текущие гранты фонда, которые составляют около половины всего финансирования на борьбу с ВИЧ/СПИД, по сравнению с другими источниками (включая и государственные средства). Сейчас средства Глобального фонда вписаны в Национальную программу по преодолению эпидемии, это часть национального ответа на эпидемию", - сказал А.КЛЕПИКОВ.

Он утверждает, что на практике финансирование Глобального фонда является даже больше, чем планировалось, а государственное наоборот - меньше, по сравнению с тем, что написано в Национальной программе.

А.КЛЕПИКОВ отметил, что заявка - сбалансированная и комплексная и включает как лечение, так и профилактику среди уязвимых относительно инфицирования ВИЧ-инфекцией групп.

"Планируется охватывание всех уязвимых групп, которые являются движущей силой эпидемии. Это, в частности, и потребители инъекционных наркотиков, на конец программы планируется охватить 66% этой группы. Вирус передается через кровь, половым путем, следовательно, профилактические услуги для таких групп будут заключаться в обеспечении бесплатными презервативами, шприцами, иглами, стерильным инструментарием. Также за средства фонда планируем пролечить более 23 тысяч ВИЧ-инфицированных пациентов", - отметил А.КЛЕПИКОВ.

За средства фонда также планируется обеспечить бесплатное тестирование на ВИЧ, лечение, заместительную терапию (метадоновую) для потребителей инъекционных наркотиков, тестирование и лечение болезней, передающихся половым путем, консультирование психолога, информационная работа.

"Все это - комплекс услуг согласно мировым стандартам. К сожалению, нам не удалось на это значительное финансирование заложить очень важный компонент - тестирование и лечение гепатита С. На сегодня эта программа остается непокрытой. Не удалось из-за того, что курс лечения очень дорогой", - отметил А.КЛЕПИКОВ.

По его словам, заявка имеет три основных реципиента и партнера. "Это, в первую очередь, от государственного сектора - Украинский центр по профилактике и борьбе со СПИД, а с другой стороны - это две негосударственные структуры - Международный альянс по ВИЧ/СПИД в Украине и Всеукраинская сеть людей, которые живут с ВИЧ, это тот подход - наличие государственного и негосударственного, - который больше всего пропагандирует Глобальный фонд для сбалансированного ответа на эпидемию", - сказал А.КЛЕПИКОВ.

А.КЛЕПИКОВ выразил надежду, что средства предоставят, и это финансирование остановит эпидемию ВИЧ/СПИД в Украине.