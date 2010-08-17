Холерный вибрион из днепровской воды в Запорожье - неопасен

Холерный вибрион, выявленный в днепровской воде в Запорожье, не может вызвать заболевание холерой.

Как передает кореспондент УНИАН, об этом заявил сегодня главный санитарный врач Запорожья Владимир ХОМУТОВ.

"Санитарные службы города получили вывод Украинской противочумной станции: холерный вибрион, выявленный в Днепре, в районе Центрального пляжа, и еще в нескольких местах массового отдыха горожан, оказался авирулентным и нетоксикогенным - данный штамм не может спровоцировать вспышку холеры в Запорожье", - сказал санврач.

С сегодняшнего дня СЭС Запорожья сняла запреты на купание в Днепре на Центральном пляже и в районе баз отдыха. (Закрытыми остаются пляжи в районе ДнепроГЭСа и Великого Луга и пляж "Волна", где ранее были обнаружены лактозоположительные кишечные палочки и энтерококк - УНИАН).

Тем не менее, в связи с выявлением данного вибриона эпидемиологи не исключают роста кишечных заболеваний.

По словам В.ХОМУТОВА, если холерный вибрион будет скапливаться в большом количестве в местах массового отдыха горожан, то, "как и любая другая условно патогенная флора, он может вызвать кишечные заболевания".

Источником возникновения холерного вибриона первой группы в Днепре, по данным СЭС, могли быть сточные канализационные воды, балластные воды судов, а также купавшийся в Днепре человек - носитель данного вибриона.