Концентрация угарного газа в Москве в четыре раза превысила норму

Концентрация угарного газа в московском воздухе превысила допустимую норму почти в четыре раза, содержание взвешенных частиц - в три.

Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на данные Государственного природоохранного учреждения "Мосэкомониторинг".

"В настоящий момент максимальные концентрации загрязняющих веществ - индикаторов горения составляют: угарный газ - в 3,6 раза больше предельно допустимых концентраций, взвешенные вещества - в 2,8 раза выше предельно допустимых концентраций, специфические углеводороды - в 1,5 раза выше обычного уровня", - сообщил представитель "Мосэкомониторинга".

По словам эколога, главную опасность для здоровья представляют взвешенные частицы размером в 10 микрон. Они проникают глубоко в дыхательную систему и не выводятся оттуда. Накапливаясь в организме человека, эти частицы оказывают негативное влияние на здоровье и продолжительность жизни. Представитель "Мосэкомониторинга" рекомендовал москвичам в ближайшие часы не выходить на улицу и использовать смоченные водой восьмислойные марлевые повязки.

Как сообщает Лента.ру, тем временем из-за сильного задымления воздуха столичные аэропорты "Домодедово" и "Внуково" не смогли принять более 40 рейсов и отправить около двух десятков самолетов. Работа аэропортов осуществляется "по фактической погоде", то есть решение о взлете и посадке самостоятельно принимают командиры экипажей.

По состоянию на 10 часов утра, видимость в "Домодедово" составляла 350 метров, во Внуково - 300 метров. Часть прилетающих самолетов была отправлена на запасной аэродром в "Шереметьево", еще несколько рейсов перенаправлены в Нижний Новгород, Санкт-Петербург, Воронеж, Казань и Харьков. Аэропорты "Шереметьево", согласно сообщению Росавиации, работают в обычном режиме, видимость там составляет 800 метров.

Пресс-служба РЖД сообщила, что движение поездов осуществляется в штатном режиме. Задымление железнодорожники приравнивают к сильному туману. Регламент работы в таких условиях предполагает дополнительное использование звуковых сигналов и светосигнального оборудования.

Сильный смог в Москве вызван пожарами в подмосковных лесах и на торфяниках. За прошедшие сутки в Подмосковье зафиксированы 42 торфяных пожара.