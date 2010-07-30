С метро будут судиться из-за жары в вагонах и на станциях

В Мещанском суде Москвы (Росия) 16 августа начнется процесс по иску Общества защиты прав потребителей /ОЗПП/ к столичному метро, поданному из-за жары и духоты на станциях и в вагонах подземки.

"На 16 августа назначена досудебная подготовка по данному иску", - сообщили сегодня в суде. Собеседник агентства отметила, что данная стадия процесса проходит в закрытом режиме. На заседании будет решен вопрос, готовы ли стороны к рассмотрению иска, а затем судья назначит дату рассмотрению по существу.

В своем иске ОЗПП отмечает не соответствующую санитарным нормам жару в вагонах поездов - температурные рекорды в "подземке" достигают 32 градусов, в то время как санитарные нормы составляют 28 градусов. "Проблема с кондиционированием воздуха в столичной подземке стоит уже не один год. И разговоры о ее решении ведутся давно. Вот только руководство метрополитена пока ничего не предприняло, чтобы изменить ситуацию. ОЗПП намерено с помощью подачи иска заставить метрополитен перейти от слов к делу", - заявили в обществе.

В распространенном ранее ОЗПП сообщении подчеркивалось, что пассажиры вынуждены находиться в душных поездах с неисправной системой кондиционирования, рискуя при этом своим здоровьем. Кроме того, по отмечается в иске, уровень шума в поездах значительно выше предельно допустимых показателей. Согласно санитарным правилам, шум в пассажирских помещениях не должен превышать 70 децибел. Однако в одном из составов, следующих по Арбатско-Покровской линии, выявлено значение равное 104 децибел, что небезопасно для органов слуха.

"В поданном иске ОЗПП просит суд признать действия ГУП "Московский метрополитен", допускающего: наличие выбоин в напольном покрытии, превышение допустимого уровня шума, превышение максимальной допустимой температуры воздуха противоправными в отношении потребителей", - сообщает сайт организации. ОЗПП требует "привести станции и сооружения метрополитена в соответствие с нормами законодательства в течение 30 дней с момента вступления решения суда в законную силу".

ami-tass.ru