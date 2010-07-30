Черниговщина: в результате падения дерева погиб 16-летний парень

В Черниговской области в результате падения дерева погиб юноша.

Как сообщили УНИАН в Управлении по вопросам чрезвычайных ситуаций Черниговской облгосадминистрации, в с. Бондаревка Сосницкого района вблизи сельского клуба порыв ветра сломал часть тополя, который рос над проезжей частью. Дерево упало на двух человек, жителей села Прачи Борзнянского района, которые проезжали мимо дерева на мопеде.

В результате этого водитель мопеда и пассажир получили телесные повреждения. Один из пострадавших, 1994 года рождения, на карете скорой медицинской помощи был доставлен в приемное отделение Сосницкой центральной районной больницы, где он от полученных травм скончался. Другой пострадавший за медицинской помощью не обращался.