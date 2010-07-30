4 простые упражнения улучшат память

Страдаешь от того, что можешь запомнить имена сослуживцев? спытываешь жесточайшие муки, вспоминая, о чем говорил шеф на прошлой планерке?

У тебя два пути: или сделать плохую память своей «изюминкой», не забывая периодически подтрунивать над своей «девичьей памятью», или принять меры для ее улучшения. У каждого способа есть свои плюсы и минусы.

Плюсы первого, позволяющего оставить все как есть: он не требует от тебя серьезных усилий, что само по себе, согласись, приятно.

Минус: нужно обладать незаурядными актерскими способностями (или морем врожденно-приобретенного обаяния), чтобы превратить свой явный недостаток в достоинство. Плохая игра с легкостью низведет до тебя до уровня Эллочки Людоедки, действительно умевшей обходиться элементарными навыками. Но нужна ли тебе такая слава?

Минусы второго способа: и вновь – в бой?! Опять работай над собой!... И так - всю жизнь… Если это необходимое условие тебя изначально сильно напрягает, сосредоточься на первом варианте.

Плюсы: любое движение вперед интересно. Если ты способна получать удовольствие от того, что твоя драгоценная личность меняется в лучшую сторону благодаря определенным усилиям – дерзай! И очевидные плюсы: ну скажи по совести, надоедает ведь морщить лоб, мучительно вытаскивая из себя то, у большинства людей лежит на поверхности?

Попробуй улучшить свою память следующими нехитрыми упражнениями

Разбуди свой мозг. Большинство наших реакций абсолютно автоматичны. Мозг однажды принял предложенную ему информацию как базовую и ежедневно «запускает» нас по алгоритму движений, интеллектуальных и эмоциональных реакций.

Скажи, какой ногой ты ежедневно становишься на ступеньку эскалатора? Одной и той же, да? Не надоело? Попробуй сделать иначе.

Дальше: привыкла держать трубку возле правого уха? Держи у левого. «Перевесь» часы на правую руку. Поменяй алгоритм начала рабочего дня. Ты удивишься тому, как встрепенется в удивлении твой мозг! «Проснувшись», он станет работать эффективнее.

Привлекай ассоциации. Каждый раз, столкнувшись к каким-нибудь новым для тебя определением -фамилией нового сотрудника, основным признаком нового ( 124 на этой неделе) товара, придумай для них коротенький мультик, связав единичное понятие смысловым рядом.

Учи наизусть стихи или прозу. Немного утомительное, но очень эффективное упражнение! Да, нужно поработать, но что же делать?! Заучивай только то, что тебе нравится, чтобы мозг не «взбунтовался». Утешайся, представляя, как удивишь ты когда-нибудь какое-нибудь высшее общество (или единственного его представителя), прочитав вдруг стихи Бродского… А вдруг это станет решающим моментом в твоей судьбе?

Но не зубри: ученые доказали, что даже регулярные попытки механического запоминания эффекта не дают. Отталкивайся от смысла, логики того, что ты заучиваешь. Делай перерывы, переключаясь на другую деятельность, возвращайся. Буди свой мозг!

Прокручивай свой день. Ложась спать, в мельчайших деталях вспоминай, что ты сегодня делала. Иди от вечера к утру. Но вспоминай не только то, что тебя зацепило, а как можно подробнее. Скажи, помнишь ли ты, кто целых полчаса стоял в тобой рядом в метро? А стояли ли какие-нибудь машины возле офиса?

lady.tochka.net