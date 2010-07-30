Чрезмерная забота о зубах может закончиться раком щитовидки

Каждый рентгеновский снимок челюсти отрицательно сказывается на щитовидной железе. Этот орган особенно чувствителен к облучению, поэтому исследователи из Медицинского университета Брайтона и Сассекса (Великобритания) настоятельно рекомендуют не злоупотреблять рентгеном в области лица и шеи.

– В настоящее время стоматологи довольно часто назначают эту процедуру без крайней необходимости, – констатирует доктор Анжум Мемон, исследовавший влияние рентгена на щитовидку. – Основываясь на полученных данных, я бы советовал исключить её из списка рутинных обследований, если у пациента отсутствуют специфические симптомы или жалобы.

Иначе чрезмерная забота о состоянии зубов может закончиться раком щитовидки.

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