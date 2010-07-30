В Украине провели уникальную операцию на сердце младенца

Специалисты Национального института сердечно-сосудистой хирургии имени Н.Амосова Академии медицинских наук Украины провели сверхсложную уникальную операцию ребенку с синдромом гипоплазии сердца.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства здравоохранения, бригада врачей Института имени Амосова, возглавляемая профессором Василием ЛОЗОРИШИНЦЕМ, впервые в Украине провела успешное оперативное вмешательство с целью лечения вродженого дефекта – синдрома гипоплазии сердца – младенцу в возрасте 11 дней и весом 3,5 кг

По словам В.ЛАЗОРИШИНЦА, раньше установление такого диагноза считалось смертельным приговором для пациентов. “Без специализированной кардиохирургической помощи 100% детей с данным изъяном погибали в первые недели жизни. На сегодняшний день ситуация изменилась и опыт проведенной операции поможет спасти новые жизни детей», - подчеркнул кардиохирург.

”Украинские медики впервые провели чрезвычайно сложную и уникальную операцию ребенку с диагнозом гипоплазия сердца. Такая операция уже сегодня дает надежду сотням украинских детей, которые до сих пор не имели шансов на жизнь”, - также заявил министр здравоохранения Зиновий МЫТНИК.