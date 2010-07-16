Фонд Рината Ахметова "Развитие Украины" закупит для Ровенского онкодиспансера линейный ускоритель

Фонд Рината Ахметова «Развитие Украины» в 2010-2011 гг. начнет сотрудничество с Ровенским онкодиспансером по усилению радиологической службы, сообщили УНИАН в пресс-службе фонда.

В частности, фонд планирует закупить и установить линейный ускоритель для проведения лучевой терапии. На сегодняшний день в ней нуждаются две трети онкобольных области. Всего на учете состоят 17,3 тысячи людей. Причем заболеваемость на Ровенщине ежегодно возрастает приблизительно на 2,5 процента.

В настоящее время специалисты диспансера готовят документацию на проведение конкурса для выбора поставщика оборудования. Фонд совместно с диспансером и председателем областной администрацией в ближайшее время подпишут Меморандум о сотрудничестве, в котором будут указаны обязанности сторон.

Усиление радиологической службы области проходит в рамках проекта фонда «Рак излечим. Своевременная диагностика и лечение онкологических заболеваний».