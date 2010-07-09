В Австралии вопрос о легализации абортов стоит довольно остро. Практически во всех штатах и территориях страны, кроме Виктории и Австралийской Столичной Территории, искусственное прерывание беременности является преступлением. Однако несмотря на жесткую позицию местных властей, сами австралийцы ратуют за легализацию абортов.

Согласно результатам опроса общественного мнения, более 60 проц австралийцев полагают, что искусственное прерывание беременности должно быть узаконено. При этом 26 проц респондентов считают, что у женщины, решившейся на столь серьезный шаг, должны быть на это уважительные причины. Среди таковых названы угрозы психическому или физическому здоровью беременной, а также нарушения в развитии плода.

Вторая часть исследования была посвящена поддержке врачей, которые подпадают под уголовную ответственность за проведение абортов, даже если они были сделаны исходя из медицинских показателей. Подавляющее большинство /78 проц/ высказалось в защиту медиков.

Как считает Джулиан Савулеску, профессор из университета Монаш, "на ранних сроках беременности аборты должны быть доступны каждой женщине, а на более поздних - при наличии веских оснований". По мнению же Марка Рэнкина, преподавателя права из университете Флиндерс, результаты опроса "должны оказать соответствующее давление на правительство, которое теперь просто обязано принять закон о легализации абортов".

ami-tass.ru