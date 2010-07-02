Королевские креветки опасны для здоровья

В России впервые вышло "Руководство для покупателей и продавцов рыбной продукции", составленное Всемирным фондом дикой природы (WWF). По сути, это предупреждение, говорящее об опасности отдельных видов морепродуктов для человека. Речь идет о королевских креветках, сообщают.

Главная опасность заключается в том, что данные креветки выращены искусственно во Вьетнаме и в Китае. При их выращивании активно применяются антибиотики, стимуляторы роста, ненатуральные корма. На сегодняшний момент половина рыбной продукции, выложенной на прилавки крупных магазинов, получена именно в искусственной среде.

Надо сказать, что после публикации аналогичной брошюры в Швеции продажи некоторых видов рыбной продукции упали вдвое. Однако издание делает акцент не только на вреде продукции. Оно в целом обобщает информацию о том, как и где правильно приобретать экологически чистую, безопасную рыбу и как убедиться в подлинности сертификатов на нее.

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