В Бельгии расследуют дело о закупке "свиной" вакцины

В Бельгии прокурора попросили проверить законность действий власти при закупке вакцины против “свиного гриппа”.

Как сообщает сегодня Интернет-версия газеты “Le Soir”, 106 граждан Бельгии, среди которых и активисты ассоциации “Гражданская инициатива”, подали жалобу королевскому прокурору Бельгии Брюно БЮЛЬТЕ относительно возможной коррупции и сговора среди государственных чиновников во время кампании по вакцинации против пандемического гриппа.

Жалоба, в частности, касается экспертов, фамилии которых не разглашаются бельгийскими чиновниками, и которые якобы убедили власть Бельгии в необходимости закупки большого количества вакцины.

Издание обращает внимание, что жалоба, в известной мере, нашла поддержку в Совете Европы, где 24 июня депутаты Парламентской Ассамблеи одобрили соответствующий доклад относительно гриппа A/H1N1.

“Что справедливо для Всемирной организации здравоохранения, может быть так же справедливо и для нас”, - цитирует издание адвоката истцов Жоржа-Анри БОТЬЕ.

“Поскольку власть Бельгии отказывается называть фамилии экспертов, лишь судья по расследованию может проверить, насколько эти профессионалы из Министерства здравоохранения и межминистерского комитета борьбы с гриппом не находятся в ситуации конфликта интересов”, - добавил адвокат.