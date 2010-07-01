Прощение и уважение – главное для психо-эмоционального здоровья

Прощение и уважение к близким могут являться главными секретами спокойствия и эмоционального счастья в любом возрасте, предполагают психологи University Purdue /США/. Специалисты заметили, что как молодые, так и пожилые люди имеют лучшие отношения в браке, более благоприятные дружеские отношения и меньше конфликтов с детьми, братьями и сестрами, если в большей степени готовы прощать окружающим их ошибки и имеют обострённое чувство взаимоуважения.

В исследовании участвовали две группы добровольцев: в возрасте от 22 до 35 лет и от 65 до 77 лет. Участникам предлагали выслушать истории, в которых вымышленный персонаж нагрубил официантке или совершил схожий асоциальный поступок. Для половины испытуемых персонаж был молодого возраста, а для второй - пожилого. Большинство участников всех возрастов склонялись к мнению, что в случае, если их оскорбил пожилой человек, не стоит вступать в конфликт и необходимо не реагировать на оскорбительные реплики, и полностью наоборот - если персонаж был молодой. Отмечено, что при наличии отрицательного социального взаимодействия молодые люди, как правило, становились более агрессивными, чем пожилые люди, а с возрастом многие люди лучше научились контролировать свои негативные эмоции. Исследователи зафиксировали, что как молодые, так и пожилые люди имели более гармоничные отношения в семье и с друзьями и лучшее психо-эмоциональное состояние, если в жизни чаще были склонны к прощению и уважению.

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