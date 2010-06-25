Россия забраковала продукцию 6-ти украинских предприятий

Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору Российской Федерации (Россельхознадзор) по результатам инспекции в мае 2010 года временно ограничила ввоз в Россию животноводческой продукции с шести предприятий Украины. Об этом говорится в сообщении ведомства.

Согласно сообщению, с 22 июня т.г. ограничен ввоз в РФ продукции ПАО «Ивано-Франковский «Винницамясо», ООО «Каменец-Подольский мясокомбинат», ООО «Сарнымясопром», ООО «Бахмач-мясо», ОАО «Светловодский маслосыркомбинат» и ОАО «Шосткинский гормолкомбинат».