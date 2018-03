Яблочный сок остановит старение мозга

Яблочный сок помогает успокоить нервы и нормализовать настроение у пациентов с болезнью Альцгеймера, установили исследователи. Они опубликовали свою работу в журнале "The American Journal of Alzheimer`s Disease and Other Dementias" /AJADD, США/.

Согласно полученным данным, больные, которые в течение месяца выпивали по два стакана яблочного сока в день, испытали 27-процентное улучшение поведенческих и психотических симптомов слабоумия, в основном в мозговых областях, связанных с тревогой, беспокойством и бредом. Напомним, что хотя болезнь была впервые описана в 1907 и является одной из распространенных форм приобретенного слабоумия, однако её причина до сих пор неизвестна. Именно поэтому любое новое, а особенно безопасное и простое в применении, средство профилактики деменции привлекает к себе повышенное внимание.

Болезнь Альцгеймера характеризуется прогрессирующей потерей памяти, ухудшением умственных функций, поведенческими изменениями и также потерей способности совершать самостоятельно повседневные дела. Скромное, но статистически значимое влияние яблочного сока на поведенческие и психологические симптомы заболевания подтверждает пользу питательных веществ в напитке, а также и в других фруктовых и овощных соках, для задержки начала и прогрессии болезни Альцгеймера, даже при наличии известных генетических факторов риска, считают врачи.

ami-tass.ru