В Украине утвердили Стратегию национальной экополитики

Кабинет министров Украины одобрил законопроект "О Стратегии национальной экологической политики Украины на период до 2020 года", который после общественного обсуждения будет передан на рассмотрение Верховной Рады Украины.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства охраны окружающей природной среды Украины.

"Стратегия охватывает все важные аспекты природоохранной и ресурсосберегающей деятельности", - сказал министр охраны окружающей природной среды Виктор БОЙКО.

По его словам, принятие этого законопроекта позволит реализовать договоренности с Евросоюзом относительно предоставления Украине бюджетной поддержки в размере 150 млн. грн. "Эти средства войдут как составляющая в государственный бюджет Украины и будут направлены на выполнение приоритетных заданий стратегии", - добавил министр.

Проект закона предусматривает осовременивание и адаптацию украинского экологического законодательства к европейским стандартам, активное развитие в Украине экологически ориентированного бизнеса, экономическое стимулирование природоохранной деятельности, повышение эффективности использования бюджетных и внебюджетных экологических расходов.

По словам В.БОЙКО, глобальным заданием стратегии является усиление роли экономических инструментов в экологическом управлении и развитие институтов практической реализации экологической политики.