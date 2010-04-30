В Кременчуге 33-летний мужчина заболел тропической малярией

В Кременчуге Полтавской области 33-летний мужчина заболел тропической малярией.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня журналистам заявила сообщила заведующая инфекционным отделением четвертой горбольницы Кременчуга Ирина ЛЕФАНОВА.

«Он прибыл из Конго. У него была высокая температура, жар, слабость, потливость. Он сразу обратился к врачу, и после анализов был выявлен возбудитель», – сказла И.ЛЕФАНОВА

По словам медика, пациенту применяется спецлечение. «Его состояние улучшается. Последний такой случай был несколько лет назад. Тогда заболело несколько человек, которые вернулись из южных стран», - сказала она.