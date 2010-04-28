Львовщина: мужчина попал в реанимацию из-за укуса змеи

На Львовщине змея укусила мужчину, жителя села Киевец Николаевского района.

Как сообщили УНИАН в управлении по вопросам чрезвычайных ситуаций Львовской ОГА, мужчина госпитализирован в реанимационное отделение Николаевской ЦРБ с диагнозом «укус змеи». Как отмечается в сообщении, в настоящее время состояние здоровья пострадавшего удовлетворительное.