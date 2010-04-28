Китай снял запрет на въезд для иностранцев с ВИЧ-инфекцией

Китайское правительство официально сняло действовавший 20 лет запрет на въезд в страну для ВИЧ-инфицированных иностранцев. Разрешение касается также людей с заболеваниями, передающимися половым путем, и страдающих от проказы. Послабления допущены в отношении иностранных граждан с психическими заболеваниями, если они не носят тяжелого характера. Теперь все они могут посетить открывающуюся 1 мая в Шанхае всемирную выставку ЭКСПО-2010, сообщает во агентство Синьхуа.

Как говорится в уведомлении Госсовета КНР, "в свете полученных новых данных об этих заболеваниях правительство пришло к выводу, что подобный запрет имеет крайне ограниченную эффективность... в период проведения массовых мероприятий". Китай уже временно снимал ограничения на въезд иностранцев с положительной реакцией на ВИЧ/СПИД во время проведения Азиатских игр 1995 года и Олимпиады-2008.

"Ранее Китай рассматривал ВИЧ/СПИД как ввезенное из-за рубежа заболевание, связанное с порочным стилем жизни. Теперь эта проблема рассматривается в общем контексте ситуации в общественном здравоохранении", - заявил профессор Чжан Бэйчуань, известный в Китае поборник прав инфицированных граждан. В самом Китае насчитывается 740 тыс ВИЧ-инфицированных. Выявлено также почти 50 тыс пациентов с признаками СПИД.

ami-tass.ru