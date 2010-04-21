Милиция просит жителей Чернигова без надобности не выходить из дома

В Чернигове вечером 20 апреля в течение нескольких часов с чрезвычайной жестокостью были убиты три человека, сообщили УНИАН в отделе общественных связей УМВД в Черниговской области

У всех погибших полностью разбиты головы неизвестным предметом, вероятно, лопатой. Работники правоохранительных органов считают, что погибшие могли стать жертвами психически больного человека.

Милиция просит жителей города без острой надобности не выходить из дому, пытаться не передвигаться по тихим улицам в одиночку, ведь нападающего не останавливает светлое время суток и возможное наличие свидетелей. Также людей просят не делать попыток задержать нападающего самостоятельно или вступать с ним в какой-либо контакт.

Приметы нападающего: возраст 25-30 лет, рост 175-180 см, очень худощавого телосложения, имеет короткостриженые волосы. Был одет в черную куртку, возможно, с капюшоном.