Здоровье украинских призывников становится все хуже

В Генеральном штабе Вооруженных сил Украины отмечают ухудшение состояния здоровья и морально-деловых качеств юношей, которые подлежат призыву на срочную воинскую службу.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил заместитель начальника Генерального штаба ВСУ генерал-лейтенант Владимир АРТЮХ сегодня на брифинге в Киеве.

“С каждым призывом постепенно ухудшается ситуация относительно качества призывных ресурсов. Несмотря на значительные объемы на учете в военных комиссариатах (всего около 1 млн. 314 тысяч чел.), количество граждан, пригодных для прохождения срочной воинской службы, уменьшается”, - сказал он.

По статистике Генерального штаба ВСУ, количество призывников, которых по соответствующим качественным показателям можно отправить для прохождения срочной воинской службы, составляло весной 2007 года 46 тыс. 840 чел., весной 2008 года – 32 тыс. 253 чел., весной 2009 года – 31 тыс. 840 чел., а весной 2010 года – только 30 тыс. 235 чел.

Как констатируют в Генштабе, уменьшение количества призывных ресурсов, которые можно отправить в арию, являются следствием ухудшения состояния здоровья юношей; увеличения количества призывников, которые получают отсрочки от призыва из-за различных обстоятельств (законодательством сегодня предусмотрено 32 условия); стабильно высоких показателей количества молодого пополнения с низкими морально-деловыми качествами, которые находятся на учете в органах внутренних дел, на учете за злоупотребление алкоголем или употребление наркотических веществ, которые не имеют базового общего среднего образования, имеют два и более хронических заболеваний.

“Так, из количества призывников, которые подлежат вызову на призывные комиссии нынешней весной, всего 8% (30 тыс. 235 чел.) при вышеизложенных условиях можно отправить в армию. То есть, так называемый конкурс для выполнения наряда в среднем по Украине составляет 1,2 чел. на место”, - сообщил В.АРТЮХ.

Также, по данным Генерального штаба ВСУ, за последние 10 лет значительно выросли показатели заболеваемости у юношей туберкулезом (в 4,7 раза); венерическими болезнями (в 7,5 раза); заболевания, связанные с психоэмоциональной неустойчивостью (в 2,3 раза); болезни костно-мышечной системы (в 2,2 раза); врожденные патологии (в 1,8 раза); болезни сердечно-сосудистой системы (в 2,3 раза); хронические заболевания желудочно-кишечного тракта (в 2,7 раза). Критически увеличивается количество ВИЧ-инфицированных, пораженных гепатитом В и С.

“Этот фактор сегодня уже стал общегосударственной проблемой”, - подчеркнул В.АРТЮХ.