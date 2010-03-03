ООН объявила десятилетие за безопасность дорожного движения

Генеральная ассамблея ООН приняла предложенную российской делегацией резолюцию, согласно которой 2011-2020 годы объявляются десятилетием действий за безопасность дорожного движения, передает Би-Би-Си.

Среди мер, которые могут помочь снизить число смертей на дорогах, организация упоминает использование защитных шлемов и ремней безопасности, создание отдельных специальных дорожек для велосипедистов и мотоциклистов, борьбу с пьянством за рулем, улучшение качества дорог.

Примерно половина из 1,27 млн. человек, которые ежегодно гибнут в результате дорожно-транспортных происшествий, - пешеходы, мотоциклисты и велосипедисты, следует из доклада Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

Кроме того, по данным ВОЗ, дорожно-транспортные происшествия являются главной причиной гибели детей в возрасте от 5 до 24 лет.

Исследование также показало, что в развивающихся странах смертельные случаи на дорогах происходят чаще, чем в развитых.