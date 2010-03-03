Во Львове возле жилого дома обнаружили разлитую ртуть

Вчера в 19.00 возле жилого дома на улице Городоцкой во Львове во время уборки придомовой территории местный житель обнаружил 1 кг ртути в герметически закрытой стеклянной емкости и разлитую ртуть из поврежденной второй емкости.

Как сообщили УНИАН в управлении по вопросам чрезвычайных ситуаций Львовской облгосадминистрации, на место события оперативно прибыли силы соответствующих служб гражданской защиты, которые оградили место находки и ограничили доступ посторонних лиц.

Ртуть изъята и передана начальнику сектора по вопросам чрезвычайных ситуаций и гражданской защиты населения Зализнычного района Львова.

Сегодня проводятся работы по демеркуризации места и взятии проб специалистами СЭС.

Обстоятельства появления емкостей с ртутью возле жилого дома устанавливаются.