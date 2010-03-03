Американские врачи стали меньше работать и зарабатывать

Среднее количество часов работы в неделю американских врачей сократилось примерно на семь процентов в период между 1996 и 2008 годами, подсчитали специалисты Дартмутского колледжа. Исследователи проанализировали рабочие графики американских врачей в течение временного промежутка с 1976 по 2008 год. Замечено, что между 1977-1997 годами часы работы врачей оставались довольно стабильными, составляя около 55 часов в неделю. Однако начиная с 1997 года и в дальнейшее десятилетие часы работы медиков стали стремительно и постоянно сокращаться, уменьшаясь почти от 4 до 51 часа в неделю. В национальном масштабе за последнее десятилетие приблизительно 9,8% врачей-стажёров и 5,7% других докторов в Америке стали работать меньше.

В период 1996-1998 и 2006-2008 годов рабочие часы существенно были уменьшены среди молодых и пожилых врачей - как среди мужчин, так и среди женщин. Наибольшее сокращение рабочего графика замечено среди медиков моложе 45 лет /7,4%/ и тех, кто работает вне клиники /6,4%/, а наименьшее - среди врачей старше 45 и тех, кто работает в стационаре. Кроме того было зафиксировано, что средняя зарплата врачей также снизилась на 25% между 1995-2006 годами, совпадая с уменьшением рабочего графика. Нынешние тенденции в рабочем графике врачей могут сильно повлиять на потребности медработников и добавят проблем в национальной сфере здравоохранения, кроме растущей нехватки медиков, особенно первичной медпомощи, полагают эксперты.

ami-tass.ru