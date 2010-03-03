Регулярные физические упражнения защищают от тревоги

Повышенная тревожность часто сопровождается хроническим заболеванием и может постепенно изменить качество жизни в худшую сторону, а также помешать процессам лечения. Однако регулярные физические упражнения способны значительно уменьшить симптомы тревоги, утверждают специалисты Университета Джорджии /США/.

Эксперты проанализировали результаты 40 клинических исследований с участием почти трёх тысяч пациентов с различными заболеваниями, включая рассеянный склероз, рак, артрит и сердечные проблемы, и отметили, что регулярная физическая активность на 20% сокращает признаки синдрома повышенной тревожности. Согласно выводам психотерапевтов, физическая деятельность, такая, как ходьба или поднятие тяжестей, может оказаться лучшим лекарством против серьёзного беспокойства, и что немаловажно недорогим и простым.

В 90% рассмотренных исследований физические упражнения понижали чувство хронической тревоги, страха и нервозности. Упражнения в течение больше получаса обладали наиболее сильным успокаивающим эффектом. Но, к удивлению психологов, "спринтерские" программы физической активностью длительностью от трёх до 12 недель лучшим образом противостояли тревоге и беспокойству, чем программы продолжительностью больше 12 недель. Скорее всего, говорят медики, участники в меньшей степени склонны долго и регулярно заниматься фитнесом и показывают лучшие результаты при выполнении краткосрочных программ.

ami-tass.ru