Наличие детей в семье понижает артериальное давление

Дети могут быть поводом для беспокойства, но также могут защитить здоровье своих родителей: медики Brigham Young University /США/ доказали, что рождение детей понижает артериальное давление у женщин.

Кардиологи говорят, что не только ежедневные физические упражнения и ограничение соли в питании, но и социальные факторы, такие как наличие детей, позволяют предотвратить развитие гипертонии. Хотя ежедневный уход за детьми связан со стрессовыми условиями, обследование 198 здоровых родителей в возрасте 20-68 лет выявило существенную выгоду от такого фактора.

Мамам и папам предложено было носить портативные тонометры в течение 24 часов. Устройства измеряли за случайные промежутки времени, в том числе и во сне, кровяное давление участников исследования. Такой метод был выбран специально для получения наиболее достоверных результатов, так как измерение давления в клинике может привести к неправильным данным из-за хорошо известного "синдрома белого халата". Клиницисты приняли во внимание такие факторы как возраст, массу тела, пол, физическую активность, рабочую занятость и курение.

Как оказалось, в отличие от бездетных пар родители имели на 4,5 пункта ниже систолическое давление и на 3 пункта ниже диастолическое давление. Однако полученные результаты вовсе не означают, что чем больше детей в семье, тем лучше артериальное давление родителей, предупреждают терапевты. Эффект был более выраженным среди матерей: понижение давления соответствовало 12 пунктам разницы в систолическом и 7 пунктам в диастолическом давлении.

ami-tass.ru